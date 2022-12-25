كلمات الأغنية تدعو للفرح.. والعائلة أهم شيء بالحياة

«حلّقنا فوق الغيوم» أمام أكثر من 40 ألفاً في «قطر مول»



ياسر العيلة



النجمة نانسي عجرم قررت أن تودع سنة 2022 على طريقتها الخاصة بعمل مستوحى من أجواء عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث أصدرت مؤخرا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «يا عيد»، كلمات وألحان سليم عساف، توزيع باسم رزق، إخراج سمير سرياني.



حملت الأغنية الجديدة مفاجأة لجمهور ومحبي نانسي تمثلت في مشاركة زوجها د.فادي الهاشم وبناتها الثلاث «ميلا وإيلا وليا» في الكليب للمرة الأولى، بمعنى انه فيديو كليب عائلي.



«الأنباء» هاتفت نانسي لتحدثنا عن هذه الأغنية، وسبب ظهور عائلتها في عمل فني لها للمرة الأولى، وعن أخبارها الفنية الجديدة، حيث قالت: سعيدة جدا بهذا العمل وبتفاعل الجمهور معه، وظهور عائلتي لأن أجواء الكليب عائلية، وأنا كزوجة وأم حرصت على أن يكون العمل طبيعيا كونه خاصا بالعيد وأجوائه المليئة بالفرح والبهجة والسعادة والأطفال، لذا وجود عائلتي وأصدقائي في الكليب شيء طبيعي لأن هذا يحدث دائما في كل عيد.



وحول كلمات الأغنية، قالت: الكلمات التي كتبها سليم عساف تدعو الى الفرح، وان العائلة هي اهم شيء في حياة الانسان بشكل عام، وفي مثل هذه المناسبات بشكل خاص، مضيفة: العمل يحمل رسالة تدعو إلى المحبة والاستمتاع بأجواء العيد.



وعن استقبالها للعام الجديد 2023 من خلال حفل كبير يقام في المملكة العربية السعودية، قالت: بالفعل عندي حفل بمدينة الرياض 31 الجاري، وسأقدم فيه مجموعة منوعة من اعمالي التي يحبها الجمهور من الأغاني القديمة والحديثة.



أما عن تقييمها لعام 2022 على المستوى الفني لها، فقالت: الحمد لله كان عاما ناجحا بكل المقاييس، حيث قمت بإحياء عدد كبير من الحفلات في الدول العربية والأجنبية، وقدمت مجموعة من الأغنيات الجديدة، من بينها «صح صح» التي تعاونت فيها مع الـ «دي جي» العالمي مارشميلو، وأغنية «عيشها بعافية» وأغنية «علشانك» وأخيرا أغنية «يا عيد».



وحول الهدف من تعاونها مع الـ «دي جي» العالمي مارشميلو للمرة الأولى من خلال فيديو كليب لأغنيتها «صح صح» باللهجة المصرية، ردت: حرصت من هذا التعاون على دمج الموسيقى العربية بالغربية، وتعريف الغرب على ثقافة مختلفة وموسيقى جديدة، والحمد لله جاءت الأصداء كبيرة ورائعة، ولمست تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأميركا، وهذا الأمر اسعدني كثيرا، وان الهدف من هذا التعاون تحقق.



وتحدثت نانسي عن حفلها الذي أقيم قبل أيام قليلة في «قطر مول» ضمن احتفال كبير بالتزامن مع مونديال قطر 2022 بعنوان «قطر فاشن يونايتد»، والذي اجتمع فيه رواد الموضة والموسيقى والثقافة من قطر وكل أنحاء العالم معا في حفل فاق كل التوقعات وبحضور أكثر من 40 ألف شخص، وقالت: كان حفلا رائعا «حلقنا فيه فوق الغيوم».