

تأكيدا على حرصه المتواصل لدعم الكوادر الوطنية الشابة وسعيا نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية إلى القطاع المصرفي، أعلن بنك الكويت الوطني عن مشاركته في معرض «وظيفتي» والذي يعد أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت ويعقد على مدار 3 أيام في الفترة من 5 وحتى 7 من يناير 2023 في أرينا 360 مول.



ويهدف معرض «وظيفتي» الذي تنظمه شركة كويت زون للموارد البشرية إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل، بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: تنسجم مشاركة بنك الكويت الوطني وتواجده الدائم في مختلف المعارض المهنية والوظيفية السنوية التي تنظمها العديد من الجهات مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز دعائم الاستدامة وخاصة في جانب المسؤولية الاجتماعية وبما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة نسبة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضحت أن المعارض الوظيفية تشكل منصة مهمة تتيح للبنك اختيار واستقطاب المواهب، كما أنها تمثل في الوقت ذاته نافذة للطلبة وحديثي التخرج من أجل الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لدى البنك، بالإضافة إلى سعيه نحو نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص بين الشباب الكويتي واستقطاب الكفاءات منهم إلى القطاع المصرفي.



وأكدت أن الوطني يعد الخيار الأمثل لحديثي التخرج بالإضافة إلى الباحثين عن مستقبل وظيفي واعد بما يتميز به من موارد وبرامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.



وشددت على أن استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.