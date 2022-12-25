أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) خدمة الايداع النقدي عن طريق QR CODE في تجربة رقمية سباقة توفر على العميل الوقت والجهد، وبذلك يستكمل «بيتك» لعملائه دورة التعامل مع أموالهم، سحبا وإيداعا، بأسهل وأسرع السبل وعلى مدار الساعة، ودون زيارة الفرع، حيث قدم «بيتك» من قبل خدمة السحب الآلي باستخدام نفس الخاصية.



وقال مدير الصراف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني ان خدمة الايداع النقدي عن طريق QR CODE تتيح للعميل ايداع أمواله في حساباته، دون الحاجة الى استخدام بطاقة الحساب أو البطاقة المدنية، حيث تتم الخدمة في وقت قصير، من خلال الدخول على تطبيق التمويل أونلاين ثم استخدام أجهزة السحب الآلي، مشيرا الى ان الخدمة الجديدة مجانية، وتتوافر بجميع اجهزة الايداع المنتشرة بفروع «بيتك» وفروع KFH- GO، بحد اقصى ايداع 3 آلاف دينار يوميا، وتغطي الخدمة الحسابات الشخصية للعميل.



وأوضح مندني ان خطوات بسيطة يتخذها العميل لاستخدام الخدمة الجديدة منها الدخول على تطبيق التمويل اونلاين ثم الاختيار من قائمة السحب والايداع خيار الايداع بواسطة QR CODE وبعد اختيار الحساب المطلوب الايداع فيه ومسح الكود لفتح الكاميرا، ينتقل العميل الى جهاز السحب الآلي ليستكمل خطوات الايداع عن طريق مسح QR CODE الظاهر على شاشة الجهاز واتباع الخطوات المطلوبة، ليتم إيداع الاموال مباشرة في حساب العميل.

وقال ان الخدمة الجديدة تكمل مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها «بيتك» للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للاستفادة منها من خلال اجهزة الصرف الآلي بشكل مجاني، ضمن حرص«بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه، بما يسهل عليهم معاملاتهم المصرفية من خلال التحول الرقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز كل ما يحتاج اليه من خلال القنوات الرقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أوالفروع الذكية KFH Go أو أجهزة السحب الآلي.

كما أن الخدمة الهاتفية «ألو بيتك» تتميز بإنجاز العديد من الخدمات للعملاء من خلال الاتصال.



وأشار الى ان من أبرز الخدمات المتاحة حاليا لعملاء «بيتك» حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع من خلال أجهزة الصرف الآلي، تحويل مبالغ من بطاقة السحب الآلي إلى البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، طلب كشف حساب مختصر، التعرف على الرصيد المتاح، تفعيل البطاقة، بالإضافة إلى امكانية إعادة تعيين الرقم السري للبطاقة.



يذكر ان «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث اطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.

ويمكن الاستفادة من خدمات «بيتك» المصرفية على مدار الساعة من أي مكان، مثل خدمة طلب التمويل الشخصي اونلاين وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code وايداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وأساليب دفع رقمية بأعلى المعايير الأمنية المتطورة عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية.

بالاضافة الى ذلك، يوفر «بيتك» أجهزة الـ XTM، وفروع KFH Go الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي.

وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية، واستلام سبائك الذهب وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف وطباعة شهادة آيبان وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البطاقة المدنية، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.