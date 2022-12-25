احتل السوريون المركز الأول بأعداد طالبي اللجوء في ألمانيا خلال عام 2022 الجاري، إذ تجاوز عدد الطلبات المقدمة الـ 50 ألفا.



وقال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، نقلته صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن 27 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال العام كان لمواطنين سوريين.



وأضاف التقرير أن الأفغان حلوا في المركز الثاني بنسبة 17 في المائة من أعداد الطلبات، بينما شكلت نسبة طلبات اللجوء من تركيا 10 في المائة.



وأشار التقرير الذي اورده موقع تلفزيون «سورية»، إلى أن عدد طالبي اللجوء في ألمانيا ارتفع خلال العام بنسبة 57 في المائة مقارنة بعام 2021 الماضي، ليصل عددهم إلى نحو أكثر من 190 ألفا.



وبحسب تقرير المفوضية، فإن ألمانيا تصدرت دول الاتحاد من حيث عدد طلبات اللجوء المقدمة إليها، تليها فرنسا في المركز الثاني بأكثر من 115 ألف طلب، تليها إسبانيا بأكثر من 111 ألفا، ثم النمسا بأكثر من 106 آلاف طلب، فإيطاليا بأكثر من 78 ألفا، بينما جاءت هنغاريا في المركز الأخير بأقل من 40 ألف طلب.



وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 800 ألف شخص، 40 في المائة منهم نساء، بمتوسط أعمار لا يتجاوز الـ 20 عاما.