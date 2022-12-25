عبدالله قنيص ـ مبارك التنيب



تمكنت فرق اطفاء مركزي حولي والسالمية من إخماد حريق اندلع فجر امس في شقة بعمارة في منطقة حولي مكونة من 6 أدوار قبل امتداده الى الشقق المجاورة، حيث تم اخلاؤها ومحاصرة النيران وإخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها، وقد تسبب الحريق في إصابة شخص بحالة اختناق تم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى مبارك الكبير.



وفي السياق نفسه، سيطرت فرق الإطفاء فجر أول من أمس على حريق عمارة في منطقة الفروانية تسبب في إصابة 5 أشخاص من سكان العمارة بحروق واختناق.



ووفق مصدر أمني أفاد لـ«الأنباء» بأن فرق قوة الإطفاء العام تمكنت فجر اول امس من اخماد الحريق الذي شب في إحدى بنايات الفروانية بعد أن توجهت فرق إطفاء مراكز الفروانية وجليب الشيوخ والبحث والانقاذ الى موقع الحادث.



وأضاف: عند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونة من 9 أدوار والحريق في الدور الاول مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة.



هذا، وقد باشر رجال الإطفاء على الفور بإخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق الذي تسبب في إصابة 5 اشخاص من سكان العمارة باختناق وحروق بسيطة، وتم نقلهم للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية.