منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي مساء أول امس وافدا ووافدة من الجنسية الآسيوية الى إدارة الإبعاد بعد ضبطهما يروجان الخمور المحلية في منطقة الفنطاس.



ووفق ما ذكره مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية امن الأحمدي مساء اول امس في منطقة الفنطاس تم استيقاف سيارة يقودها وافد آسيوي وبجانبه وافدة من نفس جنسيته وبعد طلب الاثباتات الشخصية منهم بدت عليهما علامات الخوف والارتباك، وبسؤالهما عن الأكياس الموضوعة على المقاعد الخلفية اعترفا بأن الأكياس تحوي قناني خمور محلية، ليتم القبض عليهما.



وأضاف المصدر: بالتحقيق معهما اعترفا بأنهما يقومان بتصنيع الخمور ومن ثم بيعها على زبائنهما بمبلغ مالي لا يتجاوز 10 دنانير مع خدمة التوصيل في نطاق محافظة الأحمدي وخلال تفتيش السيارة عثر على ما يقارب 95 قنينة خمر محلي، وعليه تم اقتيادهما وإحالتهما إلى إدارة الإبعاد.