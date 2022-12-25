منصور السلطان



أمر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بفتح تحقيق موسع بإدارة شؤون حولي للوقوف على ملابسات قيام مراجعة بإتلاف عهدة خاصة بإدارة إقامة حولي ومحاسبة المقصرين.



ووفق مصدر أمني، أفاد لـ «الأنباء» بأن مراجعة لم تنه إجراءات معاملتها فذهبت إلى غرفة خاصة بنظام الإدارة الإلكتروني مرتبط بالإدارة العامة لنظم المعلومات بالإضافة إلى نظام كاميرات المراقبة وقامت بتقطيع الأسلاك وإتلاف محتويات الغرفة وتكسير كاميرات المراقبة وسرقة اختام.



وأضاف المصدر: بعد اكتشاف الأمر تم الاتصال بمخفر بيان وتسجيل قضية اتلاف واستدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين رفعوا البصمات.



وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الواقعة أكدت خلاله أنه فيما يتعلق بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام إحدى المراجعات بإتلاف بعض من العهدة الخاصة بإدارة شؤون إقامة محافظة حولي، فقد احال مدير ادارة إقامة حولي الواقعة الى مخفر بيان، وأمر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بفتح تحقيق موسع بالإدارة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المقصرين وتسجيل قضية (جنح اتلاف) ورفع تقرير للوزارة.