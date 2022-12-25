محمد الجلاهمة



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن فرق الإطفاء تمكنت مساء الجمعة من إخماد حريق عمارة وقع في منطقة السالمية.

وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات لمركزية وجهت فرق إطفاء مراكز السالمية والبدع الى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين ان العمارة مكونة من 5 أدوار والحريق في الدور الثالث مع انتشار كثيف للدخان في ارجاء العمارة.

هذا، وقد باشر رجال الإطفاء على الفور إخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق وإخماده. وقد أسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وتم تسليمه الى الطوارئ الطبية.