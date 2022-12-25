الدوحة - فريد عبدالباقي



استدعى الجهاز الفني لمنتخب قطر مهاجم الغرافة أحمد علاء للانضمام إلى تدريبات منتخب الرديف الذي يستعد لخوض غمار بطولة كأس الخليج «خليجي 25»، التي ستقام في البصرة 6 يناير المقبل، وذلك لرغبة المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو في تدعيم خط الهجوم.



وبانضمام أحمد علاء إلى القائمة يصل العدد إلى 28 لاعبا، وهم: مشعل برشم، ويوسف عبدالله، وطارق سلمان، وعبدالله اليزيدي، وفيصل محمد، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد «السد»، وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو، ومحمد مونتاري، وعبدالرحمن فهي، «الدحيل»، ونايف الحضرمي، وتميم منصور «الريان»، وهمام الأمين وعمرو سراج، وأحمد علاء «الغرافة»، وأحمد فاضل وخالد منير وحازم أحمد «الوكرة»، ومحمود أبو ندى وجاسم جابر «العربي».



هذا، ويواصل منتخب الرديف تدريباته اليومية على ملاعب أكاديمية أسباير حتى موعد السفر إلى مدينة البصرة 4 يناير.



وتنطلق مباريات «خليجي 25»، بلقاء العراق وسلطنة عمان 6 يناير، ضمن منافسات المجموعة الأولى، على ستاد البصرة الدولي.



وأجريت قرعة بطولة «خليجي 25»، في 25 أكتوبر الماضي بالبصرة، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات: العراق واليمن والسعودية وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: قطر والبحرين والكويت والإمارات.



وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد قرر المشاركة في «خليجي 25»، بالمنتخب الرديف، بقيادة المدرب البرتغالي برونو ميغيل بينيرو، حيث يستهل «العنابي» مبارياته في البطولة يوم 7 يناير المقبل، بلقاء منتخبنا الوطني «الأزرق»، على ستاد الميناء الأولمبي.