القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



شهدت الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن حقق الداخلية متذيل الترتيب بقيادة رضا شحاته فوزه الأول على حساب ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-1، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة فيما ارتفع رصيد الداخلية إلى 7 نقاط.



ويدخل اليوم سباق الصدارة في حلقة جديدة مع استكمال الجولة التاسعة، حيث يستضيف الأهلي المتصدر برصيد 22 نقطة نظيره سموحة في ملعب السلام، في الثامنة مساء بتوقيت الكويت، وقبله في السادسة مساء، سيكون لقاء الزمالك الثاني على الترتيب بـ20 نقطة مع المقاولون العرب، كما تشهد الجولة نفسها ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.



وقبل هذه الجولة خسر الأهلي جهود ظهيره الأيمن أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال عام.