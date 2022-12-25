الرياض - خالد المصيبيح



انضما فريقا الاتحاد والفتح الى 6 فرق سبقتهما في التأهل إلى ربع النهائي مسابقة كأس الملك السعودي وهم: النصر والهلال والباطن والفيحاء والوحدة وأبها لتشكل فرق ربع النهائي الذي سيكون في مارس المقبل.



كان الاتحاد آخر المتأهلين بعد فوزه على الشباب بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 كذلك كان الحال في تأهل الفتح بعد فوزه على الطائي بفارق ركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2.



إلى ذلك، يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه بافتتاح الجولة العاشرة بثلاثة لقاءات اليوم، فيحل الوحدة ضيفا على ضمك، فيما يغادر أبها إلى الأحساء لمواجهة العدالة، ويستضيف الاتفاق الخليج في الدمام، إلا أن لقاء الغد الذي سيجمع القطبين النصر المتصدر بالهلال الثالث هو الحدث الأبرز والأكثر سيطرة على الشارع الرياضي السعودي بكل فئاته نظرا لأهمية اللقاء وحرص الفريقين على الاستمرار في المنافسة على الصدارة.