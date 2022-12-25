أعلن نادي كالياري من دوري الدرجة الثانية في إيطاليا تعيين المدير الفني السابق لليستر وتشلسي الإنجليزيين كلاوديو رانييري، مدربا له.



ويعود رانييري (71 عاما) إلى سردينيا بعدما كان قاد الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى في العام 1990، قبل أن يذيع صيته بقيادة ليستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 26 عاما.



وقال النادي في بيان إنه «يسر كالياري كالتشو أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق مع كلاوديو رانييري الذي سيتولى قيادة الفريق الأول اعتبارا من 1 يناير 2023».



وأشار إلى أن المدرب وقع عقدا يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2025.