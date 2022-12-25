أشار تقرير الشال الأسبوعي الى أنه بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي بـ 0.50% ليتراوح بين 3.00% و 3.50%؜، حيث حدث ذلك مباشرة بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارته، وكان قرارا صحيحا في تقديرنا وقلص الفجوة وإن ظلت لصالح الدولار الأميركي من 0.75%-1.00% إلى 0.25%-0.50%؜.



وأضاف التقرير أنه بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، أصدر بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قراره برفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بـ 0.50% إلى ما بين 4.25%-4.50%، ذلك القرار أعاد الفجوة لصالح فائدة الدولار الأميركي إلى 0.75%-1.00%.



وأوضح الشال أن قرار الفيدرالي الأميركي تبتعه زيادة أسعار الفائدة بنفس النسبة أي 0.50% على عملات كل دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، ولم يتخذ بنك الكويت المركزي قرارا بالزيادة ولم يصدر بيانا يشرح موقفه أو نواياه.



وقبل صدور قرار الفيدرالي الأميركي بالزيادة لأسعار الفائدة الأخير، كانت الأسواق حائرة ما بين من يرجح زيادة بـ 0.50% أو زيادة بـ 0.75%.

ولكن قبلها بنحو أسبوعين، خرج رئيس الفيدرالي الأميركي في خطاب أكد فيه بداية تراخي الضغوط التضخمية ليصبح إجماع التوقعات على أن الزيادة القادمة سوف تكون بالحد الأدنى.



ولفت تقرير الشال الى ان بنك الكويت المركزي سلطة مهنية ومحترفة ويستحق كل الاحترام، والبنك المركزي سلطة مستقلة يتخذ قراراته بناء على حشد من المعلومات التفصيلية المتوافرة له، ولأن وظيفته حساسة، لابد من مراعاة أن تكون مخالفته بالرأي بحدود ضيقة مع افتراض أن احتمال أن يكون موقفه هو الصحيح هو الاحتمال الأرجح.



وأضاف الشال: «في موقف المركزي الكويتي من عدم رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بعد رفعها على الدولار الأميركي وكل عملات دول مجلس التعاون الخليجي، لنا رأي مخالف، فنحن لا نتفق معه، ولكن نحترم قراره، وما لا نفهمه هو عدم صدور بيان يؤكد ذلك الموقف. وبيئة العمل سوف تظل مترددة في اتخاذ قرار خوفا من رفع قريب قادم، فصاحب الوديعة متردد، والمقرض والمقترض مترددان، وحتى المتداول في البورصة متردد».



وأشار التقرير الى أن دور البنوك المركزية ـ كما فعل رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قبل قرار رفع الفائدة ـ هو اختصار مساحة المجهول أمام متخذ القرار في قطاع الأعمال إلى أقل الممكن، فأكبر أعداء القرار الصحيح هو اتساع مساحة المجهول، ونعتقد أنه من واجب بنك الكويت المركزي أن يعلن عن نواياه بشأن سعر الخصم وفيما إذا كان هناك رفع قادم، أم أن ثبات سعر الخصم هو القرار، مشفوعا بتبريراته.