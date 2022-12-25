وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القصف الروسي على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا بأنه «إرهابي»، حيث قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وجرح اكثر من 20 آخرين بعد عشرة أشهر من بدء الغزو.



وقال زيلينسكي «قصف روسي عشية عيد الميلاد في وسط المدينة. ليست منشآت عسكرية. ليست حربا وفق ما هو متعارف عليه. هو إرهاب وقتل للتخويف والتلذذ» بالقتل.



وأضاف «لا بد من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشر المطلق الذي نناضل ضده». وأردف «هو واقع حال أوكرانيا والأوكرانيين» منذ عشرة أشهر من الحرب، مرفقا رسالته بصور تظهر هول الأضرار.



وسمع فريق من مراسلي وكالة فرانس برس في خيرسون دوي قصف طال السوق المركزية والشوارع المحاذية لها.



وبالقرب من السوق، تعرض رجل لإصابة خطرة في الرأس ودمرت سيارته نتيجة الانفجار. وعلى مقربة منه، عدة جرحى آخرين.



وكانت جثة امرأة مسنة ترتدي معطفا أحمر ملقاة هامدة على بعد أمتار قليلة وذراعاها ممدودتان. وكان هناك رجلان ملقيان بلا حراك عند معبر للمشاة.



وتصاعدت ألسنة اللهب من السوق التي تستقطب المتبضعين والواقعة في قلب مدينة خيرسون التي حررها الجيش الأوكراني في 11 نوفمبر الفائت إثر هجوم مضاد واسع النطاق.



وباتت خيرسون منذ استعادتها هدفا لقصف روسي منتظم يطاول خصوصا منشآت الطاقة فيها.



من جانب آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مدينة خاركيف بجنوب أوكرانيا، أوليه سينيغوبوف،، أن القوات الروسية قصفت امس الاول 14 بلدة في المدينة بالدبابات والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.



وقال سينيغوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية «أطلق الروس قذائف مدفعية ودبابات وقذائف هاون على مناطق هيوريف وفيترينارن وكودييفكا وهوبتيفكا وستاريتسيا وأوهيرتسيف وفوفتشانسك وأمبارن ونوفوملينسك وكيسليفكا وغيرها من مناطق خاركيف».



وفي شرق اوكرانيا، تواصلت الضربات الروسية على مدينة باخموت التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، مشيرة إلى أن «وسط المدينة تعرض للقصف عدة مرات».



في هذه الأثناء، طالب مساعد الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، بـ«تصفية» المصانع الإيرانية التي تصنع الطائرات المسيرة والصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، وذلك على خلفية اتهام كييف، طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.



وذكر بودولياك في تغريدة على (تويتر) أمس «أن إيران تهين بشكل صارخ العقوبات الدولية»، داعيا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك.



وكان رئيس المخابرات الأوكرانية قد قال في مقابلة نشرت أمس الاول إن روسيا أطلقت بالفعل نحو 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.



من جهتها، رجحت الاستخبارات البريطانية أن تكون قلة الذخيرة والصواريخ وراء الحد من العمليات الهجومية الروسية في أوكرانيا.



ووفق تحديث استخباراتي يومي لوزارة الدفاع البريطانية فإنه «من المرجح أن تكون موسكو حدت من ضرباتها الصاروخية طويلة المدى ضد البنية التحتية الأوكرانية مؤخرا بسبب محدودية صواريخ كروز المتاحة».



ووفقا للتحديث الذي نشر امس، فإن مخزون القوات الروسية من ذخيرة المدفعية قد لا يكون كبيرا بما يكفي «للقيام بعمليات هجومية واسعة النطاق».



إلى ذلك، قالت الخارجية الروسية إن موسكو تخطط لمواصلة إمدادات النفط عبر خط أنابيب «دروجبا» الذي يمر عبر أوكرانيا في العام المقبل عند المستوى الحالي.



وأكد نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية امس «أن رئيس شركة ترانس نفط الروسية، نيكولاي توكاريف، اعلن أن حجم إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا والتشيك عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا، في العام القادم، سيبقى عند المستوى الحالي».



وكانت شحنات نفط روسية عبر خط أنابيب (دروجبا) الرئيسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا، استؤنفت في 16 نوفمبر 2022 بعد إغلاق مؤقت.



وتبدأ شبكة خطوط أنابيب (دروجبا) من روسيا وتمر عبر بيلاروسيا إلى أوكرانيا، حيث تتفرع لتزود العديد من البلدان التي تعتمد على هذه الإمدادات في شرق ووسط أوروبا.