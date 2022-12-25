مشاركة مميزة في اليوم الوطني ومونديال 2022



بتوجيهات ودعم من وزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، ومع انتهاء عام 2022، يسر مركز شؤون المسرح التابع لوزارة الثقافة، أن يعلن عما قام به خلال العام الحالي، من فعاليات ونشاطات، كان أبرزها عودة مهرجان الدوحة المسرحي الذي كان متوقفا لخمس سنوات سابقة، وإنتاج وتقديم ما مجموعه 17مسرحية توزعت على الفعاليات والنشاطات المختلفة التي زخر بها عام 2022.



مهرجان الدوحة المسرحي 34



ففي إطار مهرجان الدوحة المسرحي الذي عاد بعد توقف، قام مركز شؤون المسرح بإنتاج مسرحيات (الغبة، وقصة حب دانة، وصانع الدمى) للفرق الاهلية المسرحية، بالإضافة إلى مسرحية (مسرح نجمة) التي اختتم بها المهرجان في اليوم العالمي للمسرح في عامه الـ 34.



وفي إطار مهرجان المسرح الجامعي الذي قدم مع عروض مهرجان الدوحة المسرحي، أنتج مركز المسرح مسرحيات (ست شخصيات تبحث عن مؤلف، ما وراء سنتارا، الفيل يا ملك الزمان، وادي العميان، مجلس العدل).



هذا، وقد تلت كل مسرحية من المسرحيات التي قدمت في المهرجان ندوة تطبيقية عنها، بالإضافة إلى ندوات عامة عن المسرح وتاريخه في قطر شارك بها مسرحيون وباحثون من الرواد في قطر وحملت العناوين التالية: «المسرح القطري في خمسين عام»، و«تجربة عبدالعزيز جاسم المسرحية» و«المهرجانات المسرحية إلى أين».



هذا، وقد كان حضور مركز شؤون المسرح واضحا في كثير من الفعاليات الثقافية التي زخر بها عام2022. والتي نظمتها وزارة الثقافة في أماكن ومناسبات متعددة، فقد قام المركز بإنتاج وتقديم مسرحية (الأصمعي باقوه) بمناسبة إقامة معرض الدوحة الدولي للكتاب 2022، بمشاركة نجوم الفن المسرحي القطري.



وضمن نشاطات درب الساعي الذي عاد محتفلا باليوم الوطني وباستضافة مونديال الدوحة 2022، قام المركز بإنتاج وتقديم مسرحيات (عالم 2030 للأطفال وإعادة مسرحية الغبة والعرض التراثي الطفولي (طق يا مطر) التي تضمنت لوحات من تراث الطفولة القطرية، واوبريت غنائيا بعنوان (حكاية علم) يحكي تاريخ العلم القطري وكذلك العرض التراثي (حوش البيت).



وشارك بتلك العروض نخبة من فناني قطر، وقد لقيت تجاوبا مميزا من زوار (درب الساعي) بعد ان تم اختيار تلك العروض بواسطة لجنة من كبار المتخصصين.



كذلك من ضمن فعاليات درب الساعي 2022 أيضا قام مركز شؤون المسرح بإنتاج وتقديم مسرحية جديدة استعراضية ( للدمى) تم تأليفها خصيصا بمناسبة كأس العالم وعنوانها (رحلة المونديال) وكذلك عرض(دمى) للأطفال تم إنتاجها في عام 2019، وهي ومسرحية حقق حلمك.



ومن فعاليات مركز شؤون المسرح التي لاقت نجاحا كبيرا في درب الساعي (حزاوي هدية سعيد) وطريقتها الشعبية في سوالف أول بمشاركة الفنانة الشابة العنود الخوري وسعد بها الأطفال وأهاليهم في حضور لافت جماهيري واعلامي وكل من زار درب الساعي.



وقد كانت ورشات العمل لتصنيع الدمى وتحريكها من نشاطات درب الساعي المميزة وجذبت جمهورا واسعا ومتجددا، وعرفت عروض الدمى كذلك نجاحا كبيرا في فعالية البراحة الرمضانية.



كذلك نظم مركز شؤون المسرح في مكتبة قطر الوطنية في شهر يونيو ورشة مسرح مخصصة للأطفال بين عمري السابعة والثانية عشرة.



الإصدارات



وعلى صعيد الإصدارات، قام مركز شؤون المسرح بطباعة مسرحية (قالت لي الخشبة) للفنان غانم السليطي، وتم توزيعها على ضيوف مهرجان الدوحة المسرحي.

كما قام المركز بإصدار كتاب الأستاذ زهير رضوان غزال الذي يحمل عنوان (مسيرة المسرح في قطر 1972- 2022 اليوبيل الذهبي) وكتاب قيد الطباعة للباحث سباعي السيد عنوانه (المسرح والبحر، قراءة في أعمال عبدالرحمن المناعي )



من جانب آخر، قام مركز شؤون المسرح بتنظيم وتسجيل وأرشفة الكتب التي لديه وكذلك النصوص والمقالات المنشورة في الجرائد والمحفوظة في المركز.

كما قام بتحويل شرائط كل الانتاج المسرحي القطري الموثق لديه منذ السبعينيات لتكون مسجلة ومؤرشفة رقميا. وقد صارت مكتبة المركز التي تحتوي على كتب قيمة ومسرحيات هامة وعديدة مفتوحة لمن يرغب من الباحثين والقراء.



ترتيب وتنظيم المكتبة كان جزءا من عملية أخرى ضخمة قام بها مركز شؤون المسرح وهدفت لجمع وإطلاق ورقمنة الأرشيف المسرحي القطري، حيث تم تصميم تطبيق خاص بمسرح قطر يمكن مشاهدته على أجهزة الهاتف الذكية للاطلاع على تاريخ المسرح القطري.



تمت تغذية هذا الأرشيف الرقمي بتسجيلات فيديو للمسرحيات القطرية المخصصة للكبار وللأطفال وللمسرحيات الجامعية ولعروض الدمى.

كما يمكن الاطلاع فيه على النصوص المسرحية والكتيبات والمنشورات التي تعلن عن المسرحيات، وتسجيلات صوتية لمقاطع منها ووقائع عن الندوات المتعلقة بالمسرح، بالإضافة إلى ما يتوافر من لقاءات مع رواد المسرح وما كتب في الجرائد والمجلات عن المسرحيات والمسرحيين في قطر.



بالإضافة لذلك يمكن من خلال التطبيق حجز التذاكر لحضور المسرحيات الجديدة فضلا عن مشروع إطلاق (برود كاست) للرموز القطرية في مجال المسرحي. هذا، وسيتم الإعلان عن التطبيق قريبا.



ضمن التوجه نفسه، وبالتعاون مع مؤسسة الدوحة للأفلام والجزيرة نت ومشيرب العقارية، شاركت وزارة الثقافة ممثلة بمركز شؤون المسرح في معرض «إنتاج» الذي أقيم في غاليري مشيرب في الفترة الواقعة بين 8نوفمبر و22 يناير 2022، حيث ألقى المعرض الضوء على التراث الفني والمسرحي والتلفزيوني وتاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في دولة قطر وذلك من خلال الصورة والفيديوهات والمعدات المعروضة.



تحضيرات ومشاريع



هذا، وقد بدأ مركز شؤون المسرح اجتماعات مكثفة من أجل التحضير لمهرجان الدوحة المسرحي ومهرجان المسرح الجامعي القادمين، وكذلك للموسم المسرحي لعام 2023.

كما بدأ يحدد مواضيع ورشات العمل والندوات التي يحضر لإقامتها عن المسرح، بالإضافة إلى التفكير بكيفية المشاركة بالفعاليات والأحداث الثقافية المقبلة في دولة قطر مثل معرض الدوحة للكتاب ومعرض رمضان للكتاب في شهر رمضان المبارك المقبل وفعاليات يوم الطفل العالمي وغير ذلك من الفعاليات ويجرى حاليا التحضير للمشاركة القطرية المسرحية في إمارة الشارقة من خلال مهرجان المسرح الخليجي الذي سيقام في فبراير المقبل.