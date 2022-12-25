دمشق ـ هدى العبود



أطلق الفنان سامر كابرو أغنية ميلادية جديدة بمناسبة العام الجديد، جمعته مع «جوقة أطفال الأمانة العامة السورية» وقام سامر بنشر ذلك عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وقناته في يوتيوب.



الأغنية عنوانها «صلوا» تدعو إلى المحبة والتآخي بين البشر، موجها رسالة من خلالها إلى كل فرد ليقف ويدعم أخاه الإنسان ويسانده، مهما كان لونه أو دينه أو عرقه.



الأغنية من كلمات وألحان كابرو نفسه، وقام بتوزيعها فادي جيجي بطريقة أضفى عليها روح الميلاد بطريقة كلاسيكية، وصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب بمشاركة كورال «كنيسة القديس بطرس وبولص» في مدينة بوتسباخ الألمانية تحت إدارة المخرج جو معلولي.



من جهة أخرى، يستعد سامر كابرو لإحياء مجموعة حفلات خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن يختتم العام الحالي بحفل في ألمانيا بتاريخ 31 الجاري.