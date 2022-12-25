أفرجت السلطات التركية عن عشرات السوريين الموقوفين في أحد «مراكز الترحيل» جنوبي تركيا، فيما قيل إنه «عفو عام» عن المتهمين بقضايا إدارية، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».

وقال أحد الشبان المفرج عنهم (فضل عدم ذكر اسمه) إن إدارة مركز ترحيل «أوزلي» التابع لمديرية الهجرة في غازي عنتاب أفرجت أمس الأول عن 160 سوريا، فيما أطلقت سراح 185 آخرين أمس، كان هو أحدهم.

وأضاف الشاب، الذي قضى 40 يوما في المركز، أن إدارة «أوزلي» تفرج عادة عن نحو 80 إلى 100 شخص أسبوعيا، وتحديدا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأشار، في تصريح للموقع، إلى أن الأعداد المفرج عنها خلال هذين اليومين غير مسبوقة، مضيفا: «أخبرنا الموظفون بأنه عفو عام وتبييض السجون من المتهمين بقضايا إدارية قبل نهاية العام».

وبحسب المصدر فإن إدارة المركز ستفرج عن غالبية الموقوفين في المركز خلال الأيام المقبلة باستثناء المتهمين بقضايا «إرهاب» المحتجزين في الطابق الأرضي.

وسبق أن تقدمت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة الحكومية التركية «TİHEK» بشكوى جنائية بحق مركز ولاية غازي عنتاب للترحيل على خلفية ارتكاب انتهاكات، بما فيها العنف الجسدي، بحق مهاجرين أجانب في المركز.