القاهرة . ناهد إمام





على هامش فعاليات الأسبوع الكويتى فى مصر ، الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وفي إطار التبادل الثقافي بين دولة الكويت ووزارة الثقافة المصرية، شهد سفيرنا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، احتفالية الأمسية الغنائية الكويتية المصرية وذلك على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا.



كما حضر الأمسية، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد اسماعيل بهبهاني رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض ومنسق عام الأسبوع الكويتى، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وقامت بإحياء الأمسية الغنائية مطربة الأوبرا المصرية "ريم كمال "، التى قدمت مجموعة من أجمل أعمال الغناء العربي والزمن الجميل لكبار المطربين فى مصر منهم، السيدة أم كلثوم ، وأيضا أغان للمطربة وردة الجزائرية، ومحمد رشدي، وعبد الكريم عبد القادر، وميادة الحناوي . كما قدمت العديد من الأغانى الكويتية.

وصرح لـ "الأنباء "أحمد اسماعيل بهبهاني، بأن الحضور للأمسية قد تفاعل بصورة كبيرة مع المجموعة الغنائية التى تغنت بها مطربة الأوبرا " ريم " وفى مقدمتها أغانى السيدة أم كلثوم.

وأكد أهمية الأمسية باعتبار أن الثقافة العمود الفقري للقوة الناعمة بين الدول بهدف دعم العلاقات وترسيخها بين الشعوب.

كما حضر الاحتفالية عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية جاسم كمال، والكاتب الصحفي نشأت الدبيس المشرف العام على تنظيم فعاليات الأسبوع الكويتي ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من الإعلاميين ، بالاضافة إلى أبناء الجالية الكويتية في مصر والجهات الكويتية والمصرية المشاركة في الأسبوع الكويتي المصري الثالث عشر في مصر .