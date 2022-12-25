أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية اليوم الأحد، فوز أربعة متنافسين من الكويت والوطن العربي بجائزة المعلوماتية في دورتها ال22 لعام 2022.

وقال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا بسام الشمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من ضمن الفائزين الأربعة اثنين من الكويت وهما شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر وفيصل عبد الرحمن الشايجي فيما فاز من الوطن العربي النيابة العامة في قطر وشركة (سمارت ماد) من تونس.

وأضاف الشمري أن الجائزة تؤكد إحداث التحول الرقمي في المجتمعات العربية عبر تشجيع التنافس وفق المعايير الفنية والموضوعية بين المتسابقين من جميع الجهات والأفراد في مجال المنصات التقنية والرقمية وصناعة المحتوى المعلومات.

وذكر ان (دار القبس للصحافة والطباعة والنشر) الكويتية تميزت بالتحول الرقمي في المجال الإعلامي من خلال صناعة المحتوي.

وأشار الى أن الفائز فيصل الشايجي هو وكيل وزارة التخطيط المساعد لشؤون الإحصاء الأسبق الذي تميز في مسيرته عبر المساهمة في تأسيس البنى التقنية للمؤسسات الحكومية ومن أهمها مركز الكويت للمعلومات والميكروفيلم والهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 1982 ومركز الهيئة للمعلومات المدنية الكويتية في البحرين خلال الغزو العراقي عام 1990 فضلا عن أنه أول مواطن كويتي حصل على الماجستير في علوم الحاسب الإلكتروني عام 1972.

وأوضح ان النيابة العامة في قطر جهة حكومية تميزت في التحول الرقمي في المجال القضائي وتقديم خدمات إلكترونية حديثة.

وأضاف ان شركة (سمارت ماد) الخاصة في تونس تميزت في التحول الرقمي بالمجال الطبي وصنع إحدى أكبر المنصات الطبية التفاعلية المجانية.

وأشار الشمري إلى أن لجنة التأهيل ومجلس التحكيم يضمان متطوعين من ذوي الخبرة الرقمية العالمية في الكويت والوطن العربي مما حقق الشفافية والموضوعية في تقييم المتسابقين.