المبيلش: ديسمبر حافل بالفعاليات المتميزة لذوي الإعاقة ومنها يوم الوفاء

الصالح: "كويت ماجيك" حريص على المساهمة في الفعاليات المجتمعية

النجادة: بنك برقان من أكبر الداعمين لهذه الفئة العزيزة في تحديهم لإعاقتهم

العتيبي: "البترول" حريصة على أداء مسؤوليتها الاجتماعية تجاه ذوي الاعاقة ومختلف شرائح المجتمع

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، الرعاية السامية التي توليها دولة الكويت قيادة وحكومة لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة ، والتي تتعاظم يوماً بعد يوم وتترجمها جهات الاختصاص على أكمل وجه ، لنجني جميعاً ثمارها عاماً بعد عام محلياً وإقليمياً وعالمياً .

وخلال حضوره ورعايته ليوم محافظة الأحمدي الرابع للوفاء لذوي الإعاقة التي نظمته محافظة الاحمدي تحت شعار " إبداعات وهمم " بالشراكة والتعاون مع مجمع كويت ماجيك والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وشركة البترول الوطنية KNPC، وبدعم من بنك برقان، جال الخالد على مقار الجهات المشاركة التي وصلت الى نحو 25 جهة رسمية واهلية وتطوعية معربا عن اعجابه بتنوع المشاركات وحرص المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم من ابداعات ومهارات ومنتجات يدوية وفنية وتراثية ، وجدد الخالد التأكيد على إعتزازه شخصياً وإعتزاز محافظة الأحمدي الدائم بذوي الإعاقة الذين يمثلون ركيزة من ركائز المجتمع ، وأنهم كانوا ومازالوا وبإذن الله سيظلون في بؤرة الإهتمام وهذا إستحقاقهم ، فيكفينا فخراً أن إنجازاتهم تتوالى محلياً وإقليمياً ودولياً .

وأضاف محافظ الأحمدي: تتضاعف سعادتنا بأن يكون تنظيمنا ليوم محافظة الأحمدي للوفاء متزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ، متوجها بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة ، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة ، وأن يسدد خطي الجميع لرفعة شأن وطننا الحبيب كل في موقعه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم ، انه نعم المجيب .

ومن جهتها أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش أهمية هذه الفعاليات ومساهمتها في دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع بابراز وعرض ابداعاتهم ومهاراتهم وابتكارات فنية وعلمية .

وأوضحت المبيلش أن شهر ديسمبر حافل بالفعاليات التوعوية والرياضية والاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة معربة عن سعادتها باهتمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه الفئة العزيزة على الجميع ، وأشادت بتنظيم محافظة الاحمدي ليوم الوفاء لذوي الإعاقة ونجاحها في دعم هذه الفئة وزيادة الوعي بأهمية ادماجهم في الحياة الاجتماعية والتي تعتبر جزءا من حقوقهم المجتمعية .

ومن جانبه ثمن رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح التجارية هاشم عدنان الصالح ، جهود محافظة الاحمدي لتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعكس اهتمام دولة الكويت بكافة فئات المجتمع ، مؤكدا حرص مجمع كويت ماجيك على المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تدعم هذا التوجه بالتعاون مع الجهات الرسمية والاهلية.

وأشاد الصالح بالاهتمام المتنامي بذوي الاحتياجات الخاصة والسعي المستمر الى دمجهم في المجتمع ، منوها الى استمرار مجموعة الصالح في هذا النهج المجتمعي ومشاركتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات ودعمها مستقبلا.

‏وبدورها أعربت المدير الأول للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لشركات التسويق والاتصالات بمجموعة بنك برقان حصة النجادة عن سعادتها بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم.

وقالت النجادة إن بنك برقان كان ومازال من أكبر الداعمين لهذه الفئة تقديراً لعزيمتهم وإصرارهم على تحدي إعاقتهم وتحقيقهم الإنجازات المتميزة في شتى المجالات. كما يفتخر البنك لكونه سبّاقاً في رعاية فعالياتهم واحتفالاتهم، حيث لا يتوانى عن بذل كافة الوسائل الفعالة لتمكينهم من لعب دور محوري في المجتمع الكويتي، متوجهة بالشكر الى محافظة الأحمدي على اهتمامها وتبنيها لهذه الفعالية ضمن أنشطة المشروع التنموي بعيد المدى "محافظتي أجمل".

فيما اعرب نائب الرئيس التنفيذي والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية غانم العتيبي عن سعادته بأن تكون شركة البترول الوطنية الكويتية من الجهات المساهمة في يوم محافظة الأحمدي الرابع للوفاء لذوي الإعاقة كمبادرة طيبة تعكس اهتمام المحافظة بهذه الشريحة من مجتمعنا المستحقة لكل رعاية واهتمام ، مؤكدا حرص الشركة على تنظيم الفعاليات الهادفة لدمجهم التزاما منها باداء مسؤوليتها الاجتماعية تجاههم علاوة علي خدمة المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه .

واشار العتيبي الي ان مساهمة "البترول الوطنية" ضمن فعاليات هذا اليوم تشتمل على إقامة جناح، لتعريف المشاركين بمهام وأدوار الشركة، وتوزيع مجموعة من كتيباتها ومطبوعاتها، إضافة إلى تنظيم ورش عمل، وتقديم عدد من الكراسي المتحركة لمن تلزمهم ، ومنح جوائز للفائزين بالمسابقات والأنشطة الترفيهية، وتقديم وجبات خفيفة للمشاركين على مدار اليوم .