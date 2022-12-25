محمد الجلاهمة - عبد الله قنيص

حذرت إدارة مكافحة جرائم المال من عصابات متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني معلنة عن تلقيها العديد من الشكاوى من ضحايا تعرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي يوهم المواطنين والمقيمين بالاستثمار في البورصات العالمية أو شراء الذهب أو النفط أو العملات الرقمية،محذرة من تحميل برنامج "اني ديسك" .

وكانت « الأنباء » قد نشرت الاسيوع الماضي قضية مماثلة تضمنت تقدم العشرات من المواطنين ببلاغات عن تعوضهم للنصب بمبالغ مالية تقدر بالملايين وعلى اثر تلك البلاغات تم ضبط مواطن وايداعه نظارة مخفر شرق تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات .