وجه النائب د. عبيد الوسمي سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- يرجى تزويدي بكشف بأسماء من صدرت لهم (شهادات إثبات جنسية) الصالحة ليوم الانتخاب فقط بتاريخ 29/9/2022.

2- هل تم التحقيق من شخصيات المتقدمين للحصول على الشهادة بإجراء (البصمة) كما هي الإجراءات المتبعة.

3- كشف بأسماء وأعداد من صدر قرار برفع الإيقاف عنهم خلال الثلاثة أيام السابقة عن الانتخاب.

4- يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين مدير عام الإدارة العامة للجنسية متضمنة تاريخ تعيينه، ومبررات استثنائه من قرارات النقل والندب والتعيين المطبقة وقت صدور القرار.