قالت حكومة السلفادور السبت إنها بدأت ليلة عيد الميلاد بعملية عسكرية ضد تجار المخدرات في منطقة بمدينة سان سلفادور في إطار محاولة البلاد المثيرة للجدل لمحاربة العصابات الإجرامية.

وقال الرئيس نجيب بوكيلة على تويتر إن ألف جندي ونحو 130 شرطي يشاركون منذ الفجر في عملية في منطقة توتونيتشابا الفقيرة.

واعتقلت قوات الأمن 23 شخصا من المشتبه بأنهم مجرمون في تلك المنطقة الواقعة في عاصمة السلفادور والمعروفة بتجارة المخدرات والتي شهدت بالفعل تدخلا عسكريا في أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت لاحق إنها عثرت على أسلحة نارية وأكثر من عشرة آلاف دولار نقدا وكميات كبيرة من الماريجوانا.

وقال بوكيلة "سيتم استئصال جميع الإرهابيين ومهربي المخدرات وأعضاء العصابات من هذه المنطقة. ليس لدى المواطنين الشرفاء ما يخشونه ويمكنهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".