ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن سهم عملاق صناعة السيارات الكهربائية تسلا Tesla يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري تاريخيًا مع استمرار الضغوط البيعية على السهم بعد رفع الخصومات على سيارات طراز 3 وY والتي تم تسليمها في الولايات المتحدة هذا الشهر من 3750 دولارًا إلى 7500 دولارًا.

وأوضحت (سي.إن.بي.سي.) أن اتجاه الشركة لرفع الخصومات أثار مخاوف من أن الشركة تواجه تباطؤًا في الطلب مع تباطؤ نمو الاقتصاد.

كان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك قد توقع أن يدخل الاقتصاد في "ركود خطير" في عام 2023 وأن الطلب على السلع الفاخرة سينخفض. كما وأكد أنه لن يبيع المزيد من أسهم Tesla لمدة عامين تقريبًا.