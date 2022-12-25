حظيت صناعة بطاريات الليثيوم-أيون في الصين بزيادة سريعة خلال الشهور العشرة الأولى من عام .2022

وأظهرت أرقام واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون تجاوز 580 جيجاوات/ساعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير - تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتجاوز حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في السلع الاستهلاكية 84 جيجاوات/ساعة، فيما بلغت القدرة المركبة لبطاريات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة حوالي 224 جيجاوات/ساعة خلال الفترة المذكورة.

وقفزت صادرات هذه البطاريات بنسبة 87 % على أساس سنوي، بحسب الوزارة.

وجاء ازدهار صناعة بطاريات الليثيوم-أيون وسط تزايد طلب المستهلكين على مركبات الطاقة الجديدة.

وتم خلال الفترة كانون الثاني/يناير - تشرين الثاني/نوفمبر، بيع 03ر5 مليون وحدة من مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة في أنحاء الصين، بزيادة 1ر100% على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمركبات الركاب.