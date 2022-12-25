قررت الشركة المنتجة لفيلم "شلبي" طرحه بدور العرض السينمائي في 4 يناير المقبل؛ للمنافسة على إيرادات الموسم الشتوي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم"شلبي"، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، وتجري تلك الأحداث خلال العديد من المواقف الكوميدية.

وقام بطل الفيلم الفنان كريم محمود عبدالعزيز بالترويج للفيلم، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور" "إنستجرام " بنشر الأغنية الدعائية للفيلم، وهي من غناء رامي جمال وأحمد سالم.

وعلق كريم محمود عبدالعزيز على الأغنية الدعائية للفيلم، قائلاً: "ابن البطة السودة.. فيلم شلبي 4 يناير في كل السينمات".

"شلبي" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم نانسي صلاح ومحمد رضوان، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

كان آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "من أجل زيكو" ، ودارت أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم منة شلبي، محمود حافظ، ومحمد محمود.