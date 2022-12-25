أعادت حديقة الحيوان في العاصمة الألمانية برلين فتح أبوابها مرة أخرى بعد إغلاقها لفترة قاربت خمسة أسابيع بسبب حالة إنفلونزا طيور.

وبهذه المناسبة، قامت رئيسة حكومة ولاية برلين فرانتسيسكا جيفي بزيارة للحديقة وأحضرت معها شجرة عيد ميلاد للفيلة. ومع ذلك لا يزال إقبال الزائرين على الحديقة محدودا.

ويتعين على الزائرين الخضوع لإجراءات معينة عند الدخول منها على سبيل المثال المرور فوق بُسُط مزودة بمطهرات عند المداخل سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارات.

ويحظر لمس الطيور سواء في الطريق إلى الحديقة أو داخلها وذلك بغرض حماية الطيور الموجودة في الحديقة ولمنع انتشار فيروس إتش5 إن .1

وذكرت الحديقة أن الطائر الذي أصيب بهذا الفيروس وهو طائر اللقلق نفق في الثالث عشر من الشهر الماضي، وتم إخلاء الحديقة في الثامن عشر من ذلك الشهر بعد أن أكد الفحص المعملي أن نفوق الطائر كان بسبب الإصابة بأنفلونزا الطيور.

وأضافت الحديقة أن كل نتائج الاختبارات الأخرى لبقية الـ 1200 طائر جاءت سلبية منذ ذلك التاريخ.

وحسب تصريحات من مكتب منطقة وسط برلين، فإن من المنتظر أن تصدر هيئة الإشراف البيطري خلال الأيام المقبلة تصريحا استثنائيا للإبقاء على حياة بقية الطيور في الحديقة. ومن المنتظر أن تظل فقط الطيور التي خالطت الطائر النافق بشكل مباشر، داخل الحظيرة قبل إجراء اختبار جديد عليها في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

يذكر أن فيروس إتش5 إن 1 يتسبب في المرض المعروف باسم إنفلونزا الطيور الذي لم تثبت الإصابة به لدى البشر إلا في حالات فردية نادرة حتى الان، لكنه ينتشر بسهولة بين مجموعات الطيور ويعتبر خطرا فتاكا بالنسبة لها.