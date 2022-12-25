أعلنت الشرطة اليابانية أنها تبحث عن مجهول يحمل ما يشبه مطرقة، قام بقتل ثلاثة أشخاص في مدينة هانو بمحافظة سايتاما المكتظة بالسكان وفر هاربا.

وذكرت الشرطة - نقلا عن وكالة أنباء كيودو اليابانية - أنه تم العثور على ثلاثة أشخاص متوفين في هانو، حيث تحقق الشرطة في القضية باعتبارها جريمة قتل، مضيفة أن شرطة محافظة سايتاما تلقت بلاغا عن مشاجرة وحريقا في مبني.

وأشارت إلى أن الضباط عثروا على جثتي رجل وامرأتين في حديقة المنزل-المملوك لزوجين في الستينيات من العمر وابنتهما- وبهم إصابات حادة في الرأس والرقبة، مؤكدة أنه تم إخماد الحريق بعد تضرر جزء من الممتلكات .

وقال شاهد عيان للشرطة إن رجلا يرتدي ثيابا داكنة ويحمل شيئا يشبه المطرقة هرب من مكان الحادث.