يقوم المخرج الأردني سامر خضر بعمليات المونتاج والمكساج لمسلسله الجديد"عودة البارون"، استعدادا لعرض خلال الفترة المقبلة على الشاشات العربية، في الموسم الرمضاني المقبل .

وتدور أحداث المسلسل حول هواجس الماضى، حيث يصل عزام الرشيدى (60 عاما) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردنى مؤنس وصديقه القديم حسن، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدى بخمسة شباب ويستدعيهم ليقيموا فى فندقه.

عودة البارون بطولة حسين فهمى، خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمى، نهال عنبر، ريهام سعيد، وعلاء مرسى، وسامى مغاورى، وضياء المرغنى، وصبرى عبد المنعم، ومن الأردن سارى أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبى، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربى، والأردنى عبد الرحمن خضر، تأليف وإخراج سامر خضر.

سامر خضر مخرج اردني ، يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن ، حيث أخرج العديد من المسلسلات منها السوري"وجوه وأزمنة"، والسوري "أبواب الحقيقة"، والأردني "أهل وحبايب"، والأردني "بلاقي عندك شغل"،بالإضافة إلى أنه أخرج فيلم "ويبقى الوطن" وهو من إنتاج سوري.

كما يمتلك شركة السامر للإنتاج والتوزيع الفني، وهو رئيس "مجموعة إعلاميون محترفون" في الأردن، وأدار العديد من الأعمال الإعلامية على مستوى الوطن العربي من أبرزها "خطة نابليون" وأكاديمية الزعيم مع النجم الكبير عادل إمام وأحلى النجوم، والذي استضاف فيه أكبر نجوم مصر، وبرنامج "حق الرد"، وله العديد من المؤلفات التلفزيونية.