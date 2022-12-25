قررت شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، سداد 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الدعوى تتعلق بسماح ميتا لشركة كامبريدج أناليتيكا، وأطراف ثالثة أخرى، بالوصول إلى معلومات المستخدم الخاصة، وتضليل المستخدمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

ومن المتوقع أن تنهي التسوية نزاعًا قانونيًا بدأت قبل 4 سنوات، بعدما كشفت الشركة، أن المعلومات الخاصة لنحو87 مليون مستخدم على فيسبوك، حصلت عليها شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica، وهي شركة بريطانية متخصصة في تحليل البيانات، وقد عملت مع حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأثار تسريب البيانات، فضيحة دولية كبرى لفيسبوك، ما أدى إلى قيام المنظمين على جانبي المحيط الأطلسي باتخاذ المزيد من عمليات التدقيق.

وتضمنت الدعوى، الحصول على ملايين الصفحات من الوثائق من فيسبوك، وأطراف أخرى ذات صلة، ومئات الساعات من الإفادات، بما في ذلك لعشرات من موظفي فيسبوك، الحاليين والسابقين.