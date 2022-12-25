حظيت أغنية الفنان وليد توفيق والمطربة اللبنانية يارا "أول وآخر غرام" التي طرحاها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 3 ملايين و258 ألفا و872 مشاهدة بعد حوالي 10 أيام من طرحها، وفقا لأحدث الإحصائيات

وأصدر وليد توفيق ويارا الديو الغنائي الذي جمعهما سويا يوم 16 ديسمبر الجاري على "يوتيوب" ، وهو من كلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبد الرضا .

وواصل وليد توفيق الترويج للديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليه ، ويقدم توفيق من خلاله لأول مرة في مشواره الفني ديو غنائي مع إحدى مطربات بلده.

ويعتبر أول عمل فني يجمعهما ، والخامس في مشوار المطربة يارا الفني حيث سبقه ديو مع فضل شاكر "خدني معك"، وآخر مع راشد الماجد "الموعد الضائع"، ومع حسين الجسمي "أنت أول إنسان" و"إيه أحبك" مع فؤاد عبد الواحد.

ويستعد وليد توفيق للمشاركة في ليلة غنائية عربية تضم 12نجما تقام في السعودية يوم 31 ديسمبر الجاري .

ويحيي الليلة ، التي يحتضنها مسرح محمد عبده في منطقة بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في نسخته الثالثة، نخبة من نجوم الغناء العربي، إليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونانسي عجرم ونوال الزغبي ونجوى كرم، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري، وصابر الرباعي، وبهاء سلطان.