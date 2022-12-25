تدرس الحكومة البريطانية أن تحذو حذو أستراليا في تشديد التحذيرات المستخدمة في إعلانات المقامرة في محاولة لكبح إدمانها.

وفي خطاب مؤخرا، أشار وزير الثقافة والإعلام والرياضة، بول سكالي، إلى الجهود الأسترالية ووصفها بنموذج مفيد.

وقالت صحيفة ذا تايمز إن الرسائل التي استخدمتها أستراليا اشتملت على "هناك احتمالية إنك على وشك الخسارة " و"تخيل ما الذي كان بالإمكان شراؤه بدلا من ذلك". وهذا يناقض بشدة الرسائل البريطانية الحالية التي تحمل شعارات مثل "خذ وقتك في التفكير".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يبدو أن رئيس الوزراء ريشي سوناك على وشك إحياء الخطط للحد من المقامرة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة.

وتعد المملكة المتحدة أكبر سوق منظمة في العالم للمقامرة عبر الإنترنت. وتفيد التقديرات بأن نحو حالة من بين كل عشر حالات انتحار في إنجلترا على صلة بالمقامرة.

ومن المتوقع أن ينشر سكالي مراجعة خاصة بتلك الصناعة في كانون الثاني/يناير.