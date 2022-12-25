يبدأ الفنان أحمد رزق تصوير دورة في مسلسل "حضرة العمدة" الأسبوع الحالي لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل .

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تجتهد حتى تتولى منصب العمدة، وتحدث العديد من المواقف المختلفة لها، داخل القرية، وقبول المجتمع لهذا المنصب وكيفية حل المشاكل التي تواجهها .

المسلسل بطولة روبي،وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبدالمغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، تأليف إبراهيم عيسى ،إخراج عادل أديب.

وكانت أخر أعمال أحمد رزق، مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض فى 2021، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هى الإعلامي ويجسده فتحي عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده طارق لطفي .

بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي، وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.