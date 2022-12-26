twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العدواني الاثنين 2022/12/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2150 A+ A- استمع المستشار محمد بن ناجي يهنئ مسفر العدواني ومسلي العدواني والمعرس محمد العدوانيعلي الراشد يهنئ مسلي العدواني والمعرس محمد العدوانيعبدالعزيز المرزوق وأيوب الكندري يباركان(أحمد علي)المعرس محمد مسلي العدوانيماجد موسى مباركاعلي العدواني يباركعبيد العدواني وهزاع العدواني ومسلي العدواني وعبدالله المطيري والمعرس محمد العدوانيحسين بوحمد يبارك للمعرس محمد العدواني ووالده مسلي العدوانيالمعرس مع والده مسلي العدواني وعمه هزاع العدواني وابني عمه خالد العدواني وعبدالله العدوانيالعقيد خالد العدواني وسعد العدواني يباركانبشار البدر مباركامسفر العدواني ووالد المعرس مسلي العدواني وزيد القريشي والمعرس محمد العدواني وحمد الخنةمحمد القبندي ونادر العدواني يباركانعمر الخراز ونايف العصيمي يهنئانعبدالله محمد مباركاإدريس الدوسري وم.محمد الدوسري يباركانخالد المزيعل وأحمد الثويني ويوسف بوحيمد مع المعرس محمد العدوانيفواز العدواني مباركالقطة تذكارية مع المعرس محمد مسلي العدوانيعبدالله الدوسري والمعرس محمد العدوانيعثمان بورسلي وفيصل العدواني يتوسطان مسلي العدواني والمعرس محمد العدوانيخالد الدوسري يهنئ المعرس محمد العدواني وخاله إبراهيم العدوانيد.أحمد المطوع يهنئ مسفر العدواني ومسلي العدواني والمعرس محمد العدواني وتهنئة بالمناسبة السعيدة احتفل هزاع محمد الحنيف العدواني ومســلي محــمد الحنيف العدواني بزفاف نجلهم محمد مسلي، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.