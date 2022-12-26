احتفل هزاع محمد الحنيف العدواني ومســلي محــمد الحنيف العدواني بزفاف نجلهم محمد مسلي، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.