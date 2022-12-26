عريفة: المشاركة في المعرض تدعم الطالبات وتفتح لهن الآفاق نحو مزيد من النجاح



شاركت كلية بوكسهل الكويت، ممثلة بقسم الفنون التطبيقية والتصميم، تحت إشراف أ.عبير العجمي عضو هيئة التدريس في الكلية وعدد كبير من طالبات تخصص الديكور والتصميم الداخلي، في معرض «مرزام» بنسخته الثالثة، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال التصميم الداخلي والديكور واحتياجات المنازل.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الكلية د.علي عريفة عن سعادته بمشاركة طالبات الديكور والتصميم الداخلي في هذا المعرض، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل جميع المشاركين،من جهة أخرى، استضافت كلية بوكسهل السفير الفيتنامي في الكويت نغو توان ثانغ في زيارة ميدانية للكلية، حيث اجتمع مع رئيس مجلس أمناء الكلية د.عبدالرحمن الشايجي ورئيس الكلية د.علي عريفة ورئيسة القسم د.أرزو حراف وأ.باسم القاسم عضو هيئة تدريسية في قسم الدراسات الإدارية لمناقشة مواضيع متعددة.



وشملت الزيارة جولة على مرافق الكلية من مختبرات تقنية ومرافق رياضية، وكانت لدى السفير محطة في معرض للأعمال الفنية لطالبات تخصص الديكور والتصميم الداخلي، تحدث خلالها مع الطالبات عن العلاقات التجارية بين فيتنام والكويت وألقى فيها الضوء على اثر الاتفاقية التجارية بين الدول في الاقتصاد، وركز على التبادل التجاري والعلاقات المتينة بين البلدين.