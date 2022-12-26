استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح امس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف.آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات الأميركية، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.