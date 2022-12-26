وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن تكويت بعض الوظائف، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن خدمات توصيل الطلبة المكفوفين من جميع المحافظات. ونص السؤالان على ما يلي: سؤال إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب عدم إدراج «المحاسبين والمستشارين القانونيين والمهندسين» في قرار التكويت لدى ديوان الخدمة المدنية، علما بأن هذه الوظائف يشغلها شريحة كبيرة من الوافدين؟ مع إفادتي بأي وظيفة غير مدرجة في قرار التكويت وسبب عدم إدراجها.



2 ـ ما أسباب تجديد عقود عمل الوافدين الذين تجاوزوا عمر الستين



عاما مساواة بالكويتيين؟



سؤال إلى وزير التربية



نمى إلى علمي أن خدمات توصيل الطلبة المكفوفين من جميع المحافظات توقفت بسبب عدم توافر المشرفين في الباصات، وذلك كان أحد الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، ولا يزال هذا القرار قائما حتى بعد انتهاء الأجراءات الاحترازية، ما شكل عبئا كبيرا على أهالي المكفوفين خصوصا أنهم يأتون من جميع محافظات دولة الكويت إلى المركز الوحيد الكائن في منطقة حولي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ هل لا يزال هذا القرار قائما؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب استمرار هذا القرار؟



2 ـ هل يوجد عجز إداري في توفير المشرفين على الباصات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب، ولماذا لم توضع بدائل نظرا لأهمية وحساسية الحالات وحاجتها إلى الرعاية الخاصة؟