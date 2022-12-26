6.9 ملايين دينار أنفقت على الأبحاث والدراسات.. بينها 364.8 ألفاً في 2021/2022

204 ملايين دينار أنفقت على الاستشارات.. أكثرها في 2017/2018 بـ 45.1 مليوناً



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن الحكومة أنفقت نحو 211.14 مليون دينار (ما يعادل 694.5 مليون دولار) على الأبحاث والدراسات والاستشارات خلال الـ 5 سنوات الماضية، والتي تشمل تكاليف الابحاث والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة الى الجهات الحكومية حسب طبيعة ووظيفة كل منها، إذ بدا واضحا أن الانفاق الحكومي على ذلك الجانب بدأ يشهد تقلصا منذ العام 2017/2018 وحتى نهاية العام المالي 2021/2022.



وتفصيليا، وضعت الكويت اعتمادات مالية تقدر بـ 362.8 مليون دينار (1.19 مليار دولار) للانفاق على الأبحاث والدراسات خلال الـ 5 سنوات الماضية، إلا أن الانفاق الفعلي على هذا الجانب بلغ ما نسبته 58.2% فقط من الاعتمادات بما قيمته 211.14 مليون دينار، لتحقق وفرا تبلغ قيمته 151.67 مليون دينار.



ولجهة الانفاق الفعلي، فقد استحوذ الانفاق على الأبحاث والدراسات خلال السنوات الـ 5 الماضية على نحو 3.3% فقط من إجمالي الانفاق الفعلي بواقع 6.94 ملايين دينار، بينما استحوذت الاستشارات على 96.7% من إجمالي الانفاق بما قيمته 204.19 ملايين دينار.



وسجلت العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى للاعتمادات المقدرة للانفاق على الابحاث والاستشارات خلال السنوات الخمس الماضية بما قيمته 83.65 مليون دينار، بينما بلغ الانفاق الفعلي من تلك الاعتمادات ما قيمته 37.5 مليون دينار بوفر بلغ 46.12 مليون دينار.



وحل العام 2019/2020 ثانيا بأكبر حجم للاعتمادات بما قيمته 79.6 مليون دينار، فيما بلغ حجم الانفاق الفعلي 44.89 مليون دينار، بوفر بلغت قيمته 34.7 مليون دينار، وحل العام 2017/2018 ثالثا باعتمادات بلغت قيمتها 74.38 مليون دينار، فيما بلغ حجم المصروف الفعلي عن هذا العام 47.34 مليون دينار بوفر بلغت قيمته 27.03 مليون دينار.



وجاء العام المالي 2018/2019 كرابع أعلى اعتمادات مقدرة للانفاق على الابحاث والاستشارات خلال السنوات الخمس الماضي باعتمادات بلغت قيمتها 72.56 مليون دينار، فيما بلغ الانفاق الفعلي 44.03 مليون دينار، وحجم الوفر 28.5 مليون دينار، وحل العام 2020/2021 خامسا بأدنى معدل اعتمادات وانفاق على الابحاث والاستشارات باعتمادات قيمتها 52.58 مليون دينار، ومصروف فعلية بقيمة 37.34 مليون دينار محققة وفرا من الاعتمادات بما قيمته 15.24 مليون دينار.



وتظهر تفاصيل الانفاق على الأبحاث والدراسات أن الانفاق على هذا البند بدأ يتناقص بصورة ملحوظة، وأن العام الماضي 2021/2022 سجل أدنى معدل انفاق فعلي في هذا الجانب بقيمة 364.85 ألف دينار بنسبة 5.25% من إجمالي الانفاق على هذا الجانب خلال الـ 5 سنوات الماضية، بينما سجل عام 2018/2019 أعلى معدل انفاق على هذا البند بما قيمته 2.41 مليون دينار بتشكل ما نسبته 355 من إجمالي الانفاق، يليه العام 2017/2018 الذي بلغ حجم الانفاق فيه 2.19 مليون دينار، ثم 2019/2020 الذي بلغ الانفاق فيه 1.45 مليون دينار، يليه عام 2020/2021 الذي سجل انفاقا على الأبحاث والدراسات بما قيمته 515.36 مليون دينار.



وبينما استحوذت الاستشارات على الحصة المسيطرة من الانفاق، فإن قيمة الصرف عليها بدأت تشهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الـ 5 الماضية، إذ سجلت في 2017/2018 ما قيمته 45.14 مليون دينار تشكل ما نسبته 22.1%، وفي 2018/2019 سجلت انفاقا فعليا بما قيمته 41.62 مليون دينار، أما في 2019/2020 فقد شهدت ارتفاعا طفيفا إلى 43.43 مليون دينار، ومن ثم عاودت الانخفاض مجددا خلال 2021/2020 إلى 36.8 مليون دينار، لتتراجع مرة أخرى بنهاية العام المالي 2021/2022 إلى مستوى 37.16 مليون دينار.