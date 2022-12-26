شهد العام 2022 تحولات قاسية في أسواق العملات المشفرة، وتبين أن أغلب المراقبين لهذه السوق والخبراء فيه والمتداولين فشلوا في توقع حركتها، حيث انهارت الأسعار بشكل مذهل وتبخرت أموال الكثير من المستثمرين فيه، فيما انهارت واحدة من الشركات العملاقة العاملة فيه وأعلنت إفلاسها. وبهذه المعطيات أصبحت مهمة التنبؤ بسعر البيتكوين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، كما أصبح التنبؤ بمستقبل سوق العملات المشفرة وإلى أين ستسير خلال العام 2023 أمرا يشبه المستحيل، ومع ذلك فإن العديد من الشركات والخبراء يحاولون تحديد المسار المتوقع للسوق وللعملة الرئيسية الأبرز «بيتكوين».



وخلال العام 2022 هوى صندوق Three Arrows Capital، وهو صندوق تحوط عالمي ذو وجهات نظر صعودية بشأن العملات المشفرة، وسرعان ما طلب التصفية وقدم طلبا للإفلاس بسبب تعرضه لعملة مشفرة انهارت في النصف الأول من العام. ثم جاء انهيار FTX في نوفمبر الماضي، وهي إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، وهي البورصة التي كان يديرها الملياردير سام بانكمان فرايد الذي سرعان ما تبخرت أمواله وذابت ثروته. وانخفضت عملة بيتكوين بحوالي 75% منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، وتم محو أكثر من 2 تريليون دولار من قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل.



واستعرض تقرير مطول نشرته شبكة CNBC، واطلعت عليه «العربية.نت»، التوقعات السابقة التي فشلت لأسعار العملات المشفرة، حيث كان المستثمر الشهير في وادي السيليكون تيم دريبر قد توقع في عام 2018، خلال مؤتمر تقني في أمستردام، أن تصل عملة البيتكوين إلى 250 ألف دولار بحلول نهاية عام 2022، وها هي تودع العام الحالي على مستويات دون 17 ألف دولار.



وعندما سئل عن المستوى المتوقع البالغ 250 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، قال دريبر إن 250 ألف دولار «لايزال رقمي»، لكنه يمدد توقعه لمدة ستة أشهر، بحسبما نقلت «سي إن بي سي».



وستحتاج بيتكوين إلى الارتفاع بما يقرب من 1400% من سعرها الحالي حتى تتحقق توقعات دريبر.