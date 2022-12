يواصل بنك بوبيان خطواته الثابتة نحو استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث أعلن البنك عن إطلاق مبادرة «Go Green» لتكون الأولى من نوعها بين المؤسسات على مستوى الكويت التي تمكن العملاء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالتعاون مع أكبر وكالات السيارات الكهربائية في الكويت.



وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم: «يطلق بنك بوبيان مبادرة Go Green المميزة التي تؤكد ريادته نحو تعزيز مفهوم الاستدامة التي يتبناها البنك وتحقيق أهدافها على المدى البعيد من صياغة لقرارات تتوافق مع مبدأ الاستدامة».



وأوضح المجحم أن بنك بوبيان كعادته يركز على مبدأ الابتكار والإبداع ليس فقط فيما يخص منتجاته وخدماته، بل حتى فيما يتعلق بدوره في المسؤولية الاجتماعية وإطلاق مبادرات جديدة مثل مبادرة Go Green للتشجيع على استبدال السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية الصديقـــة للبيئــــة التي من شأنهـــا الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.



وأضاف أن التعاون مع وكالة BNK المعروفة للسيارات الكهربائية Polestar 2 سيكون أول خطوة لإطلاق Go Green والإعلان من خلالها عن مجموعة مميزة من العروض والخصومات لعملائنا لنتشارك معهم معا في المحافظة على الجانب البيئي والموارد الطبيعية.



وأكد المجحم أن بنك بوبيان يهدف دائما إلى توسيع قاعدة المستفيدين من عملائه ليكون الأقرب دائما لهم، مشيرا الى أن بوبيان ينظر إلى الاستدامة كإحدى القيم الأساسيـــة لرؤية البنــــك الذي يطمح لأن يكون أحد أكبر البنــــوك الإسلامية في مجال الخدمــــات المصرفية وبالأخص لكل ما يتعلق بالحوكمــــة والبيئة والمجتمــــع، والذي يشمــــل عددا مــــن الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عملاءنا ومساهمينا وموظفينا والمجتمع ككل.