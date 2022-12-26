«الوطني» ينافس نفسه.. ويقدم خدمات رقمية تبدو تكنولوجيا مستقبلية

نطمح لمواصلة إظهار إمكاناتنا الهائلة وتقديم خدمات تعكس شغفاً لا ينتهي

نصمم خدمات «الوطني» عبر الموبايل لتصنع الفارق بحياة عملائنا اليومية

نجحنا في التأسيس لجيل جديد من البطاقات الائتمانية من اختيارات العملاء



يستقبل بنك الكويت الوطني عاما جديدا بفكر وتخطيط وعزيمة من أجل استكمال ما تم إنجازه في 2022 في سبيل إثراء التجربة المصرفية لعملائه.

وفي ذلك الإطار نلقي الضوء على القليل والأبرز من فيض ما أحرزته مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني من تقدم على مسار لا ينتهي تزدحم جنباته بشعار واحد فقط وهو تلبية احتياجات العملاء واستشراف تطلعاتهم بخدمات هي الأحدث محليا والأكثر تطورا عالميا وسط حرص شديد على تقديم حلول مصرفية تحمل قيمة مضافة وحملات استثنائية في جميع تفاصيلها تجعل تجربة العملاء أكثر شمولا وتشعرهم دوما بالتميز.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «جميع الأرقام والمؤشرات تؤكد استمرار تفوق الوطني بفوارق كبيرة تتسع بوتيرة متسارعة يصعب اللحاق بها وترسخ في أذهان فريق العمل قبل الآخرين أن الوطني الأول في كل شيء ولا بديل عن الاحتفاظ بتلك المكانة الرائدة حتى يقتصر التنافس بين الجميع على من يمكنه أن يحتل مقعد المركز الثاني مادام الوطني وحده في المقدمة».



وأضاف العثمان: «ما وفرنا من خدمات على مدار العام يؤكد تلبيتنا احتياجات عملائنا وتحولنا لمعرفة ما يدور في خاطرهم ويحسبونه أمرا صعبا لنضع تلك التطلعات أهدافا لا بديل عن تحقيقها وهو ما جعل إنجازاتنا الرقمية تبدو للآخرين كأنها تكنولوجيا جاءت من مستقبل بعيد».



وتابع بالقول: «نطمح في 2023 لمواصلة تقديم خدمات ومنتجات تعكس إمكانات الوطني الهائلة وترسخ ثقة عملائنا الممتدة على مدى عقود متتالية وتؤكد ان شغفنا لا ينتهي وعزيمتنا لا تلين».



وأشاد بالتطور الرقمي الكبير الذي أحرزته الحكومة في الآونة الأخيرة وتوفير ركيزة صلبة للتطورات الرقمية على كل الأصعدة وخاصة القطاع المصرفي، وكذلك الجهود المتميزة التي يبذلها بنك الكويت المركزي وتوفيره البيئة التنظيمية والرقابية الداعمة لمواصلة مسار التحول الرقمي.



موبايلك غير



يقول العثمان: «ركزنا على تطوير خدمات برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لاحتياجات العملاء بما يصنع الفارق في حياتهم اليومية حتى أصبح الموبايل بيد عملاء الوطني مختلفا عن نظيره لدى الآخرين لأنه يلبي احتياجاتهم ويدفع مشترياتهم ويساعدهم في الحصول على تجربة تسوق أكثر متعة، كما يقدم لهم الجوائز أيضا».



وخلال 2022، تم إطلاق العديد من الخدمات والتحسينات الجديدة، أبرزها الربط بين خدمة «سمارت ويلث» وبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل إضافة إلى خدمة «آبل باي» وإمكانية تفعيلها من خلال البرنامج وكذلك إمكانية وقف العميل بطاقة السحب الآلي بشكل مؤقت.



وأشار العثمان إلى أن خدمة الوطني عبر الموبايل سوف تشهد مزيدا من التطور على صعيد التصميم والخدمات والتحسينات الإضافية خلال عام 2023 بما يوافق تطلعات العملاء ويلبي احتياجاتهم.



ويعكس الإقبال الكبير من العملاء في الاعتماد على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في إتمام معاملاتهم حجم الإنجاز، حيث زاد عدد المستخدمين المسجلين بنحو 72% على أساس سنوي.

كما استحوذ برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل على نحو 64% من إجمالي المعاملات المصرفية لدى البنك في 2022،. وقد تجاوز عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل 17 ضعف المعاملات التي تم إنجازها من خلال الفروع.



متعة الاختيار



أطلق الوطني هذا العام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية ليؤسس بذلك لجيل جديد من البطاقات الائتمانية يتميز بحرية اختيار العملاء بداية من التصميم الذي جاء مبتكرا بشكل البطاقة العمودي والمعدني الفاخر وكذلك المكافآت التي تم تصميمها وفقا لاحتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم.



أتاحت البطاقات الجديدة حرية اختيار العملاء الطريقة التي يريدون الحصول بها على النقط وفقا لنمط حياتهم ما بين فئتي الإنفاق (الحصول على نقاط KWT لغاية 5% على المدفوعات الرقمية لدى أجهزة نقاط البيع الدولية و3% على المدفوعات الأخرى) أو التاجر (الحصول على نقاط KWT لغاية 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية و3% على الأزياء ومشتريات الجمعية التعاونية والتعليم).



مونديال كويتي



كانت حملة صيفية استثنائية وخاصة عندما يكون كأس العالم لكرة القدم على بعد أميال وأيام قليلة فجاء الوطني بالمونديال إلى الكويت من خلال تقديم الفرصة لعملائه من محبي كرة القدم للدخول في سحب وأن يكونوا ضمن 70 فائزا بباقات حصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع فيزا.



ولم يقتصر تميز حملة الوطني أنها الأكبر في الكويت والمنطقة على صعيد تقديم تذاكر حضور مباريات كأس العالم لكنها تميزت في تقديم باقة تضم تذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، وتذاكر المباراة لشخصين.

فيما يحصل 35 رابحا على إمكانية حضور المباريات ومشاهدتها من جناح Skybox الخاص بفيزا.



الأقرب إليك



يقول العثمان: «دائما ما نكون بجانب عملائنا والأقرب لهم. فالوصول إلى خدماتنا أمرا سهل للغاية إما من خلال قنواتنا الرقمية المتنوعة أو شبكة فروعنا المنتشرة، وإلى جانب ذلك نحرص أيضا على تسهيل إجراءات كافة المعاملات وإلغاء الدورة المستندية لتصبح أوراق ومستندات الفروع أمرا من الماضي».



وخلال العام 2022، أطلق الوطني خدمة التوقيع الإلكتروني على كل المستندات اللازمة للحصول على خدمات مختلفة من التقديم للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية أو زيادة الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية، وذلك من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل.



يضاف إلى نجاح الوطني في أن يكون الأقرب لعملائه بطريقة سهلة ومباشرة، نجاح البنك على صعيد التواصل المباشر عبر خدمة الوطني الهاتفية حيث تم استقبال 9 ملايين مكالمة تلفونية خلال العام 2022 والتعامل مع 70% منها عبر الرد الصوتي التفاعلي و30% تم التعامل معها من خلال موظفي مركز الاتصال.



نمط فريد



يقول العثمان: «نعلم جيدا كيف نهتم بالتفاصيل الدقيقة التي تجعل خدماتنا الاستثنائية التي نوفرها لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة تعزز نمط حياتهم الفريد».



ويحرص الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها عملاء الخدمات المصرفية الممتازة وامتداد ذلك التميز ليشمل كل أفراد العائلة ولا يقتصر ذلك أثناء تواجدهم داخل الكويت بل يمكنهم الاستفادة من التجربة المتميزة حول العالم بفضل الانتشار الجغرافي للمجموعة.



كذلك يمكنهم التمتع بباقة خدمات استثنائية بفضل الشراكات الاستراتيجية مع علامات تجارية رائدة في عدة مجالات لتلبية احتياجاتهم وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة».



الدفع أسهل



بنهاية 2022، أصبح بإمكان كافة عملاء الوطني من حاملي الموبايل الدفع بطريقة لا تلامسية وبدون استخدام البطاقة أيا كان نوع الموبايل «آبل» أو «سامسونج» ليكتمل عقد حلول الدفع المتطورة بتوفير الوطني خدمة «آبل باي» للعملاء في نهاية العام.



وتعد باقة خدمات الدفع عن بعد باستخدام الموبايل وساعات اليد والأجهزة الإلكترونية التي يوفرها الوطني للعملاء من بين أكثر طرق الدفع أمانا وحفاظا على خصوصية بيانات العملاء ودون أي رسوم إضافية.



وكان للوطني الريادة في تقديم ذلك النوع من حلول الدفع لأول مرة في الكويت بداية من مطلع العام 2020 وقبل جائحة كورونا مع إطلاق خدمة الدفع Fitbit Pay التي تسمح بإضافة بطاقات الوطني الائتمانية إلى ساعة Fitbit الذكية المتوافقة مع الخدمة ما منح بعض العملاء من مستخدمي تلك الساعات ميزة الدفع الآمن اللاتلامسي خلال الجائحة.



استراتيجية متطورة ومستدامة



استراتيجية الوطني تجاه الانتشار بكافة أنحاء الكويت ثابتة وتطورت خلال العام 2022 بالتركيز على استدامة تلك الفروع على صعيد استدامة الأعمال وكذلك الاستدامة البيئية.



حيث بدأ الوطني تدريجيا في استخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة في الكويت، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ في فرع كيفان الأمر الذي سيسهم بنحو فعال في تخفيض الانبعاثات الكربونية.



وفي الوقت نفسه، عمل البنك على تطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الرقمية بما يلبي احتياجات العملاء خاصة من ذوي الملاءة المالية المرتفعة ورواد الأعمال والشركات عن طريق إعادة هيكلة شاملة لتجهيزها للمستقبل.



«وياي».. وجهة شبابية



أوضح العثمان أن «وياي» تجربة مصرفية انطلقت قبل عام ولا تزال تشهد تطورا كبيرا وتعتمد في الأساس على التواصل المباشر مع العملاء من فئة الشباب والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها بطريقة تناسب شخصيتهم ونمط حياتهم وخاصة أن القائمين على البنك هم أيضا من نفس الأعمار ويعلمون جيدا ما يريدونه نفس أبناء جيلهم.



وأشار العثمان إلى أن الأرقام تؤكد نجاح تجربة إطلاق أول بنك رقمي في الكويت، حيث تجاوز عدد العملاء في «وياي» 300% مقارنة بالمستويات المستهدف الوصول إليها في ذلك الوقت الأمر الذي يؤكد أن «وياي» أصبح وجهة مصرفية جديدة للشباب الكويتي.



الشباب.. كلمة السر



أكد العثمان أن ما تم إنجازه على مدار العام يرجع بالأساس إلى موظفي مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وما يبذلونه من جهود حثيثة ويبدونه من روح الفريق والمسؤولية والالتزام بترسيخ مكانة البنك الريادية وتفوقه بكل المجالات.



وتبقى كلمة السر في ضمان استمرار تفوق الوطني فريق العمل وما يقدمه الكوادر الشابة والمميزة التي تتحلي في عملها بروح الابتكار ولا تخلو أهدافهم من الشغف الدائم لتقديم الأفضل لعملاء البنك.



البنك الأفضل في المنطقة



اعتاد الوطني على حصد الجوائز وتقلد المراكز الأولى في ترتيب بنوك الكويت والمنطقة، لكن العام 2022 كان استثنائيا على صعيد عدد وطبيعة الجوائز، حيث نال الوطني تقدير وإعجاب المؤسسات الإقليمية والعالمية لما قدمه من خدمات رقمية وحلول مصرفية متطورة فحصد البنك أغلب الجوائز في ذلك المجال.



ومن بين أبرز تلك الجوائز، حصد الوطني 13 جائزة ضمن جوائز «جلوبل فاينانس» لأفضل البنوك الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية عن العام 2022 كان أبرزها جائزة «أفضل بنك رقمي لخدمات الأفراد في الشرق الأوسط».



خدمات ومنتجات.. «ماكو مثلها»



قال العثمان: «2022 كان عاما شبابيا بامتياز حيث استحوذ الشباب على تفكير واهتمام فريق العمل، وأغلبه من الشباب، أثناء تصميم وتنفيذ كل خدماتنا ومنتجاتنا وما نقدمه من عروض ومكافآت»



ومنذ بداية العام، أطلق الوطني حملة «عروض ماكو مثلها للشباب»، التي تقدم عروضا مميزة وحصرية على مدار العام بالشراكة مع العديد من المؤسسات والعلامات التجارية الرائدة.



نجحت الحملة بما قدمته من عروض في تلبية كل الاحتياجات الخاصة بنمط الحياة اليومي للشباب، كما كانت استثنائية على صعيد العلامات التجارية الرائدة المشاركة والتي تجمعها شراكة استراتيجية مع الوطني والتي تعمد البنك تنوع مجالاتها بما لا يجعلها مقتصرة على التسوق بل امتدت لتلبية احتياجات الشباب المتعددة ومنها التدريبية والترويحية وغيرها.