شاركت «Ooredoo business»، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، في حلقة نقاشية بالتعاون مع شركة «Cisco»، لتسليط الضوء على أحدث الحلول المتعلقة بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها.

أقيمت الحلقة النقاشية في فندق ريجنسي بحضور عملاء «Ooredoo business».



ويأتي تنظيم هذه الحلقات النقاشية كجزء من خطة «Ooredoo business» لمساعدة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي والمعرفة بأحدث الحلول الخاصة بهم والتي ستسهم بتحقيق تطلعاتهم وتؤدي إلى كسب ثقة عملائهم، وتمكن المشاركون في الندوة من طرح الأسئلة ومشاركة تحدياتهم التي يواجهونها في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي.



وبهذه المناسبة، قال سليمان الحمود، مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo، «شراكتنا مع Cisco تمنح عملائنا حلول عديدة كحلول الشبكات، إنترنت الأشياء (IOT)، مركز البيانات، الحوسبة السحابية، والحلول الأمنية لتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق».

وأضاف: «سنستمر في Ooredoo business بتنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر لعملائنا لتمكينهم من تحقيق أهدافهم».



جدير بالذكر، أن Ooredoo business قد حصلت مؤخرا على جائزة «شريك العام في الحلول الأمنية من Cisco» لتميزها بتقديم أفضل الحلول الأمنية لحماية بيانات عملائها على مدار الساعة مع ضمان أعلى مستويات الأمان.