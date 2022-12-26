نظم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت برنامجا تدريبيا متخصصا للكوادر المهنية بشركات التأمين الكويتية وبحضور 54 مشاركا وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تضمن البرنامج شرحا كاملا ومفصلا لمعايير المحاسبة الدولية «IFRS17» وكيفية تطبيقه، حيث استمر البرنامج لمدة أربعة أيام، بهدف دعم وتدريب الكفاءات المهنية الكويتية والاطلاع على أحدث المستجدات الدولية، وقدمها الخبير الاستشاري مصطفى السيد.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى السيد أن المعيار الدولي «IFRS17» تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة، ومن ابرز تلك المبادئ هو الاهتمام بإدارة المخاطر والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وأفاد بأن البرنامج التدريبي تضمن شرح عملية الانتقال الى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم «IFRS4» إلى المعيار الدولي رقم «IFRS17» والصعوبات والتحديات ذات الصلة واعداد الميزانية وقائمة الدخل الشامل بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم «IFRS17»، وقواعد الانتقال لتطبيق المعيار وقواعد التصنيف والقياس حسب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم «IFRS17».