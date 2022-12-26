أعلن بنك برقان عن تولي محمد نجيب الزنكي مهام إدارة المؤسسات المالية بالإضافة الى مهام منصبه الحالي كرئيس للخدمات المصرفية للشركات ـ مساعد مدير عام في البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في 6 ديسمبر الجاري.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي ـ الكويت، رائد عبدالله الهقهق: «يسرنا التقدم بالتهنئة للسيد محمد الزنكي لتوليه مهامه القيادية الجديدة في البنك، وتملؤنا الثقة الكبيرة بخبراته المصرفية والمالية الواسعة، كما أن المسؤوليات التي ستكون تحت إشرافه وإدارته في البنك ستمكنه من تحقيق المزيد من النجاح والتميز».



وأضاف الهقهق أن مسيرة الزنكي الطويلة في البنك وتوليه مناصب متعددة، كان آخرها رئيسا للخدمات المصرفية للشركات ـ مساعد المدير العام، منذ 2018 حتى الآن، سوف تسهم في الارتقاء بنجاحاته وتوظيف أفضل خبراته المصرفية في إدارة مهامه الجديدة، كما سيساعد البنك من تطوير أعماله وخططه الاستراتيجية من خلال توكيل الزنكي لأداء مهامه الجديدة والحيوية.



ولفت الهقهق إلى أن المهام الجديدة للسيد الزنكي لإدارة المؤسسات المالية تشكل دورا مهما جدا لبنك برقان، نظرا لأهمية المؤسسات المالية في الأعمال المصرفية والاستثمارية وتطويرها في المستقبل بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للبنك، إلى جانب دوره المحوري في القطاع المصرفي الكويتي.



تجدر الإشارة إلى أن الزنكي يتمتع بمسيرة عريقة ومرموقة في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الكويتية تفوق 18 عاما، وقد تخللتها أكثر من 8 أعوام احتل فيها مناصب قيادية. كما يمتلك الزنكي خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للشركات.



وقد التحق الزنكي ببنك برقان عام 2010، وتولى مدير علاقات أول للشركات حتى العام 2015، ورئيس وحدة المقاولات في البنك من 2015 حتى 2017 ثم رئيسا للخدمات المصرفية للشركات - مساعد مدير عام في 2018 حتى تاريخه، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية من جامعة بالتيمور في الولايات المتحدة الأميركية، وشهادة عليا في مجال الاستثمار من الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، بالإضافة إلى كونه خريج برنامج جامعة هارفارد لتطوير القيادات.