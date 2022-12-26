اختتم بنك وربة ورشة عمل تدريبية حول الاستثمار في التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء في الكويت، حيث قام البنك بتنظيم الورشة بالتعاون مع المركز الدولي للقطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومقره اسطنبول ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت.



افتتح الورشة التدريبية رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي لبنك وربة حمد الفوزان ومساعد الأمين العام للتخطيط والمتابعة ـ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نادية الهملان والقائم بأعمال المدير العام للبنك الإسلامي بالرياض د.سامي السويلم والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت هيديكو هادزياليك.

وقد رحب الفوزان بالمشاركين وأعرب عن مسؤولية بنك وربة في استضافة ورعاية مثل هذه الموضوعات التدريبية تماشيا مع إستراتيجيته، كما أكد الدور المهم للبنوك في تثقيف الكوادر المهنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التمويل الإسلامي والصكوك الخضراء بالمساهمة في تمويل المشاريع والصناعات الخضراء لتأثيرها الإيجابي في الحفاظ على البيئة والمجتمع والحد من مخاطر تغير المناخ مع التأكيد على أهمية التعاون المحلي والإقليمي من أجل استدامة ممتدة لعقود قادمة.

من جانبها، قالت الهملان إن خطة التنمية الوطنية الكويتية تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والتي لا يمكن تحقيقها دون استراتيجية واضحة من خلال الاستثمار المؤثر كأحد الأساليب لإنتاج مكاسب اجتماعية وبيئية إضافتا إلى المكاسب المالية.



وأكد د.السويلم أن البنك الإسلامي للتنمية يأخذ قضايا التمويل البيئي على محمل الجد، ففي عام 2019 التزم البنك التزاما طموحا بجعل 35% من المعاملات والبرامج التمويلية مرتبطة بأثيرها على تغير المناخ بحلول عام 2025 مع تخصيص 13 مليار دولار للحد من تأثير تغير المناخ بين عامي 2023 و2030.

واختتمت هادزياليك الجلسة الافتتاحية موضحة أن الاستثمار الأخضر والمستدام والمسؤول اجتماعيا يندرج ضمن الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية الداعم للاستثمارات الأخلاقية والهادفة لما لها من تأثير مجتمعي مباشر أكثر من أي وقت مضى.