بعد نجاح وإقبال لافت من المستهلكين وبمشاركة فاعلة من حشد من العارضين للشركات المشاركة، اختتمت فعاليات معرضي البناء (بيتك) ومعرض الذهب والمجوهرات العالمي، حيث احتضنتهما فعالياتها قاعات ومرافق أرض المعارض خلال الأسبوع الماضي في مشرف.



وفي هذا السياق، أكدت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، نجاح معرضي الذهب والبناء اللذين يعدان من أهم الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية في الكويت، حيث جاء نتيجة تضافر جهود الجميع من تعاون الجهات والمؤسسات الرسمية في الدولة.

وأفادت الدهيم بأن «الكويت الدولي» على استعداد تام لإقامة واحتضان المعارض والمؤتمرات بمختلف أنشطتها خلال الفترة المقبلة، والمحافظة على إقامة المعارض المتخصصة سنويا وتسهيل الإجراءات والتسهيلات للشركات المحلية والأجنبية، ومد جسور التعاون معها.



وأضافت أن الشركة على استعداد لاحتضان الفعاليات والمعارض المتخصصة والتي تلبي احتياجات الجمهور، وتوفر الدعم اللازم لجميع المؤسسات والشركات المشاركة، وتمد جسور التعاون معها في أي حدث وتوفير اللازم لها وإتاحة الفرص لتسويق أفكارها.



وأثنت الدهيم على جهود جميع القائمين على تنظيم فعاليات المعرضين والمؤسسات الراعية لنجاح هذا الحدث المميز بصورة ملائمة، مؤكدة استضافة «الكويت الدولي» المعارض المتخصصة خلال الفترات المقبلة.



يذكر أن شركة معرض الكويت الدولي هو أكبر مركز للمعارض في البلاد وأسس عام 1971 ويقع في منطقة مشرف ويتكون من عدة قاعات كبيرة مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية لاستضافة المعارض المتخصصة وتستضيف الشركة أكثر من 45 حدثا سنويا، منها معرض الكتاب والعطور والبناء والملابس والغذاء وغيرها.