

ثمار مرتبط بها خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية



تعد السكتات الدماغية حالات طبية طارئة خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ.

وبينما يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بسبب عوامل مختلفة، فإن هناك طرقا لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية.



ومثل العديد من الحالات الصحية الأخرى، يمكن أن يلعب ما تأكله دورا في احتمالية إصابتك بسكتة دماغية.

وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري كلها حالات يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية. وهذه كلها تتأثر بالنظام الغذائي. وقد أوصى أحد الخبراء بتناول المزيد من التفاح والكمثرى لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



وأشار خبير التغذية روب هوبسون، إلى دراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis. وقال: «هذه دراسة تسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الفواكه والخضراوات في صحة قلبك، خاصة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية».

أظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفواكه والخضراوات كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 13%. ثم نظر الباحثون إلى مجموعات فرعية من الخضار. وأولئك الذين تناولوا التفاح والكمثرى بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11% من أولئك الذين لم يأكلوا التفاح والكمثرى.



وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا أكبر كمية من الفاكهة والخضراوات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

ومن بين هؤلاء، تبين أن التفاح والكمثرى والخضراوات ذات الأوراق الخضراء هي الأكثر وقاية من السكتات الدماغية.

وتظهر هذه الدراسة ارتباطا عكسيا بين استهلاك الفاكهة والخضراوات وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية. والاستهلاك الخاص للتفاح والكمثرى والخضراوات ذات الأوراق الخضراء كان مرتبطا عكسيا بالسكتة الدماغية.



وأضاف هوبسون: «الكمثرى تحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

من المحتمل أن هذه المركبات إلى جانب المحتوى العالي من الألياف في الكمثرى كان لها تأثير على هذا الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية».



وتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ما يلي: «زيادة الوزن - التدخين - تناول الأطعمة غير الصحية - تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية - ضغط دم مرتفع - داء السكري - رجفان أذيني».

المصدر: «إكسبريس»