

ما العمل إذا كان الصداع يتكرر في الشتاء؟



قال د.سيرغي أغابكين: إذا كان الشخص يعاني في الشتاء من أعراض مثل الصداع والدوخة، فإن عليه الاهتمام بشرب الماء، مشيرا الى أن الصداع هو المشكلة الأكثر انتشارا في فصل الشتاء، والتي يعاني منها الكثيرون.



ووفقا له، يعود سبب الشعور بالصداع في الشتاء، إلى تشنج الأوعية الدموية في الدماغ بسبب البرد، لذلك يجب ارتداء القبعات.



ويقول: «غالبا ما يكون سبب الصداع في الشتاء هو جفاف الجسم، لأنه في موسم البرد، يستخدم الجميع معدات مختلفة لتدفئة المنازل، ما يؤدي إلى جفاف الهواء داخل المنزل، حتى أن رطوبته لا تصل إلى 20%، في حين يجب أن تكون نسبة الرطوبة داخل المنزل بين 40- و50%».



ويضيف: يجب شرب الماء في الشتاء أيضا، بحيث لا تقل الكمية عن 35 مليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

المصدر: «فيستي. رو»