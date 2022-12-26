عقب تصدرها «ترند» الأكثر بحثا في مصر، وإشادة عدد كبير بمواهبها المتعددة بعد ظهورها في برنامج «صاحبة السعادة»، صدمت الفنانة ميرهان حسين الجميع بإعلان تفكيرها في اعتزال الفن لشعورها بعدم التقدير في الوسط الفني. وأعربت عن استيائها من احتضان غير الموهوبين على حساب الموهوبين.



وكتبت ميرهان عبر حسابها في «انستغرام»: «أنا أول مرة أقولها، أنا فعلا فكرت كتير جدا أعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة اني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية وبيفرض ناس لا تستحق، ويعطي فرصا كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة».