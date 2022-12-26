عبدالعزيز جاسم



يسعى الجهاز الطبي في منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى تجهيز عدد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات طفيفة وكدمات خفيفة خلال اليومين المقبلين لكي يتمكنوا من المشاركة مع باقي لاعبي «الأزرق» في التدريبات اليومية المقامة حاليا على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي تحت قيادة المدرب البرتغالي روي بينتو، استعدادا لمواجهة العراق الودية 30 الجاري والتي ستقام في البصرة، على أن يعود بعدها منتخبنا ويتدرب في الكويت 2 يناير المقبل، ثم يغادر مرة أخرى للعراق في 4 منه لخوض منافسات بطولة «خليجي 25»، حيث سيفتتح «الأزرق» مواجهاته أمام قطر 7 يناير ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الإمارات والبحرين.



وتستمر عمليه تأهيل المصابين الذين يخضعون لتدريبات انفرادية خاصة عبدالعزيز وادي وحمد القلاف وعبدالله غانم الفهد منذ انطلاق التدريبات، إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين يعانون من الإرهاق فقط ويحتاجون للراحة يوما أو يومين وجميعهم قادرون على المشاركة في ودية العراق باستثناء وادي الذي قد يحتاج لوقت أكثر كما ذكر مدير المنتخب عبدالرحمن الموسى مع انطلاق التدريب الأول الجمعة الماضي.



تشكيلة العراق



في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العراقي أمس الأول في بيان رسمي أن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس أعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة وشملت 23 لاعبا هم: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل ومناف يونس وعلي فائز ومصطفى ناظم وزيد تحسين والاي فاضل وحسين عمار وضرغام إسماعيل وأحمد يحيى، ومحمد علي وأمير العماري وريوان أمين وابراهيم بايش وحسين علي وأحمد ياسين وحسن عبدالكريم وحسين جبار واسو رستم وعلاء عباس ومؤمل عبدالرضا وشيركو كريم.



وأشار إلى أن المنتخب العراقي سيدخل غدا معسكرا تدريبيا في محافظة البصرة التي ستستضيف البطولة وسيتخلله خوض مباراة ودية مع «الأزرق» في ملعب الميناء الجمعة المقبل.



وفي وقت سابق، أطلق الاتحاد العراقي بيع تذاكر مباريات «خليجي 25» عبر منافذ البيع المباشر والبيع الإلكتروني.



الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن الاتحاد القطري ينوي استبعاد لاعب نادي السد عبدالكريم حسن من صفوف «العنابي» خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية قرار ناديه بشطبه بشكل نهائي، عقب صدور بيان رسمي من إدارة السد، جاء فيه: تعلن إدارة النادي استبعاد اللاعب عبدالكريم حسن عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا، نظرا لفكر اللاعب الذي لا يتوافق مع أهداف وتطلعات الفريق في المرحلة المقبلة.